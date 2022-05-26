120 نائبا يوقعون لسحب يد وزير الصناعة: 24 ملف فساد وترليونات من الهدر

2022/05/26 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب أحمد الجبوري، اليوم

الخميس، تقديم 24 ملف فساد إلى هيئة

النزاهة، يخص وزارة الصناعة، مبينا ان

120 نائبا وقعوا على الملفات وتم توجيه

كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي من أجل ضمان س

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