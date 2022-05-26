2022/05/26 | 13:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور 57 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر نيسان الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان انها “أصدرت (57) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحق ذوي الدرجات العليا على خلفيَّة قضايا حققت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء”، مُبيّنةً أنَّ “من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ (55) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-30/4/2022)، (4) أوامر قبضٍ و(53) أمر استقدامٍ”.

واضافت ان “الأوامر الصادرة والمُنفَّذة تضمَّنت أوامر قبض واستقدام بحق عضو مجلس نوَّاب سابق، ووزيرٍ سابقٍ و(4) أسبقين، فضلاً عن وكيل وزيرٍ أسبق”.

وأوضح البيان، أن “أوامر القبض والاستقدام شملت (7) مديرين عامين حاليِّين، و(11) سابقين، إضافة إلى (3) مديرين عامِّين أسبقين، ومحافظين حاليّين اثنين، و(3) سابقين، و(4) محافظين أسبقين، و(3) أعضاء مجالس محافظة سابقين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحصي أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحصي أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).