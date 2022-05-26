صفع وعراك.. شاهد لاعب كرة قدم أمريكي ينهال بالضرب على موظف شركة طيران في مطار نيوارك

2022/05/26 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نادي كالغاري ستامبدرس الكندي لكرة القدم، إنه يحقق في تقارير تفيد بتوجيه الاتهام إلى اللاعب بريندان لانغلي بعد شجار مع موظف تابع لشركة يونايتد إيرلاينز في مطار نيوارك ليبرتي الدولي تم تسجيله جزئيًا على شريط فيديو.

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