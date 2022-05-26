المستشار الألماني .. بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

2022/05/26 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال شولتز في خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “يجب ألا يكسب بوتن الحرب.أنا على ثقة بذلك: لن يكسبها”.

وأضاف أن الرئيس الروسي الذي أطلق اجتياح أوكرانيا قبل أكثر من 3 أشهر “لم يحقق أساسا أهدافه الاستراتيجية”.

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وطغت الحرب في أوكرانيا على التجمع السنوي للنخب، الذي تم تعليقه مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وجعلت مزاج صانعي السياسات متلقبا، ولكنها لم تمنع مجموعات المناصرة وقادة الأعمال من محاولة تحسين المصائر و- كما يأمل منظمو المنتدى- وتحسين وضع العالم.

وأثارت حملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الازدراء الدولي وزعزعت استقرار حلفائه، ونتيجة لذلك، لم تتم هذا العام دعوة المبعوثين الروس من رجال الأعمال والحكومة، الذين كانوا من العناصر الأساسية في دافوس منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ا ف ب

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