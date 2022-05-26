فلاي دبي تشغل 60 رحلة يومياً لحضور كأس العالم في الدوحة

2022/05/26 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تعاونها مع شركات طيران خليجية لتوفير خدمة رحلات يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الدوحة، الخميس، أعلن غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، أن الناقلة سوف تشغل 60 رحلة يومية في الاتجاهين بين دبي والدوحة، موضحاً أن الرحلات اليومية مخصصة لحاملي تذاكر كأس العالم دون الحاجة للإقامة في قطر، حيث سوف تنطلق هذه الرحلات من مطار آل مكتوم الدولي بدءاً من 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويشمل التعاون الخطوط الجوية الكويتية التي سوف تشغل نحو 20 رحلة إلى قطر، والخطوط الجوية العمانية وسوف تشغل حتى 48 رحلة، والخطوط الجوية السعودية حتى 40 رحلة وذلك كجزء من اتفاقية النقل في كأس العالم.وبحسب أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية فإن الاتحاد للطيران والعربية للطيران قد تنضمان لاتفاقية شركات الطيران الخليجية لتنظيم خدمة النقل السريع إلى قطر أثناء كأس العالم.

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