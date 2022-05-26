الدفترالمهرب من سجن الحلة لقصائد النواب - لبيب سلطان

2022/05/26 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لبيب_سلطان كان العراق عام 1964 يموج بريح ونقاشات حادة عن وضع الردة مذهولا عما حدث في السنة التي قبلها من أسقاط الحكم الوطني وأغتيال الزعيم والتصفيات بالجملة للتيار الوطني الذي يقوده اليسار والوطنيين والمثقفين العراقيين .



وكانت هذه الريح تطالنا نحن ايضا رغم كوننا طلبة صغارالسن بعمر 13 عاما في بداية الدراسة المتوسطة ولم نكن مجرد مستمعين بل نتداول ونناقش مانسمعه و نبحث عن الأخبار هنا وهناك .



وجاء يوما ابن ......





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