حرارة عالية وغبار.. موعد بداية فصل الصيف رسمياً في العراق - عاجل

2022/05/26 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حدد المتنبئ الجوي صادق عطية، موعد بداية حرارة موسم الصيف رسمياً.

وذكر عطية في منشور له على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، أن "موجة حارة بداية الاسبوع المقبل وبداية حرارة موسم الصيف رسميا"، مبيناً أنها "تستمر عدة أيام يعقبها انخفاض دون المعدل بقليل".

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