2022/05/26 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يقرع الجرس لبدء جلسته الاعتيادية

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