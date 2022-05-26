العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب

2022/05/26 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فازت جمهورية العراق ، اليوم الخميس، بعضوية المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب.

كما فاز العراق بمقعد رئيس اللجنة الرياضة في المكتب.

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