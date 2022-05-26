مؤمن سليمان يكشف سر تألق القيثارة

2022/05/26 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار

أكد المدير الفني لفريق الشرطة بكرة القدم، المدرب المصري مؤمن سليمان، أن طموح الجهاز الفني للفريق منذ بداية الدوري هو تقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة بالرغم من صعوبة المعادلة.

وقال سليمان في مقابلة اجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" هنالك فرقاً تلعب كرة جيدة لكنها لا تحقق نتائج طيبة، ولكن الجهاز الفني للشرطة كان عازماً على عمل موازنة بالرغم من صعوبة المعادلة تقديم كرة جيدة والحصول على لقب الدوري وهذا ما تحقق بفضل مستوى اللاعبين والاداء العالي".

الفريق الأفضل

وفي معرض حديثه عن سر قوة الفريق اوضح سليمان أن" سر قوة الشرطة هو اللعب بروح الجماعة، إذ إن كل لاعب وأن كان مستواه الاحترافي يجب ان يدخل في المنظومة الدفاعية وهذا ما يشدد عليه الجهاز الفني في كل محاضرة"، مبيناً ان" الامكانيات الفردية والقوى البشرية الموجودة في جميع الفرق التي نواجهها لذا فان نادي الشرطة ليس لوحده من يمتلك اللاعبين الجيدين ولكنه الفريق الافضل، والدليل أن المنتخب العراقي مقومه الاساسي هم لاعبو الشرطة".

الهدف المنشود

وعن تحقيق لقب الدوري للموسم الحالي تحدث سليمان قائلاً: " لم نكن في بداية الموسم نتوقع أن نحسم الدوري قبل نهايته بسبع جولات بالرغم من عزم واصرار الفريق على تقديم مستوى طيب واسعاد الجماهير "، مشيراً الى أن " كرة القدم وجدت لامتاع الناس بوصفها مجالاً ترفيهياً للمتابعين وليست حاجة اساسية في الحياة، لذا لابد من اعطائها حقها لتظهر بشكل جميل، فلو لعبنا كره دفاعية فقط مبنية على استغلال الثغرات لخسرنا جمالية وتشويق المباريات".

الدوري العراقي

وتابع سليمان، أن" الدوري العراقي من أقوى وأجمل الدوريات في المنطقة، والعراق بلد عظيم مليء بالمواهب ولاعبين على مستوى عالٍ، ولكنها بحاجة الى اعداد جيد وتربية من الصغر واهتمام بالجانب البدني والتكتيكي "، لافتاُ الى أن " الجانب المهاري هو أساس اللعبة ويتوفر لدى أغلب الموهوبين ونحن نمتلك اللاعب المهاري ولكن يبقى تفعيل الدور التكتيكي وكيف يتعامل مع الكرة".

وواصل سليمان، أن" فرق الزوراء والقوة الجوية ونفط الوسط هم من الفرق الكبيرة والمرشحة بشكل دائم للقب الدوري، ولديهم عناصر مميزة مثلوا المنتخب الوطني وهذا يعني انهم قوة بشرية لا يستهان بها ، بالاضافة الى الاندية الشمالية مثل اربيل وزاخو وظروف المباريات الصعبة امامهم ، ولكن تحقيق الفوز على هذه فرق في الدور الأول اعطانا قوة وثقة في تكملة المشوار ومواصلة سلسلة الانتصارات في باقي المباريات".

وبين سليمان، أن" منافسة الدوري الممتاز لو تم تقليص عدد الاندية المشاركة فيها الى ثمانية عشر فريقاً، مثلاً، فإن المنافسة ستكون أقوى وستتوزع المواهب أكثر بين الفرق ما يجعل المباريات أكثر ندية وتشويق وكلها تستحق المشاهدة".

الملاعب العراقية

وبالحديث عن الملاعب في العراق قال سليمان، إن" العراق يمتلك مجموعة من الملاعب التي تعدّ تحفة معمارية مثل ملاعب البصرة والنجف وحتى ملعب الشعب الدولي ولكن هنالك ملاعب لا تصلح للعب ولا تليق بالدوري العراقي " .

وفي الختام أعرب سليمان عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني العراق مشيدا بمحبة الجمهور والاستقبال الحسن الذي اعطاه الاحساس بانه بين اهله ومحبيه، مؤكداً وجود عروض للبقاء في العراق وسيدرس هذا الموضوع بتأنٍ".

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