الصدر يوجه رسالة إلى اعضاء البرلمان

2022/05/26 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كلمة سماحة السيد القائد الى أعضاء ونواب البرلمان العراقي والتي تشرفت بقراءتها قبل قليل تحت قبة البرلمان.بسمه تعالىالعراق بذمّتكم..الأخوات والأخوة النوّاب أحثّـكم وأنصحكم بالتصويت على (قانون تجـ*ـريم التطبيع).وكما ولا يفوتني أنْ أشكر كل مَنْ سعى مِن أجل ذلك لاسيما اللجنة القانونية، وتحالف إنقاذ وطن.وشكراً مُقدّماً لكلِّ مَنْ سيصوّت لصالح هذا القانون.وشكراً لرئيس مجلس النواب ونائبيه على جهودهم في ذلك.#نصرمناللهوفتحقريبمقتدى الصدر

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