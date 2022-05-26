مجلس النواب يبدأ بالتصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع

2022/05/26 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بدء مجلس النواب، اليوم الخميس، بالتصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وأوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مجلس النواب بدء بالتصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

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