لحظة مؤثرة لمورينيو بعد تتويجه بلقب المؤتمر الأوروبي مع روما (صور)

2022/05/26 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يتمالك المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، نفسه وبكى متأثرا بفوز فريقه روما الإيطالي، أمس الأربعاء، بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب نادي فينورد الهولندي (1-0).

وأصبح مورينيو أول مدرب في تاريخ كرة القدم يتمكن من الفوز بالبطولات الثلاث الأوروبية الأكبر على مستوى الأندية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي).

وكان المدرب البرتغالي قد سبق له الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي.

كما فاز مورينيو بلقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ثم حقق أمس بطولة دوري المؤتمر الأوروبي مع روما.

وظهر مورينيو عقب نهاية لقاء روما وفينورد وهو يبكي فرحا بعدما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الأوروبية.

🚨 What an image! The tears of Jose Mourinho who becomes the first coach to win Champions League, Europa League and Conference League 👏❤️

Respect 💪 pic.twitter.com/5oKutVNvtw

— AiScore (@aiscoreofficial) May 25, 2022

