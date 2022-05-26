تجديد مبابي لباريس.. القصة الكاملة والزيارة إلى قطر وتداعيات القرار

2022/05/26 | 14:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي باريس سان جيرمان، السبت، تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي حتى عام 2025، في صفقة تعتبر الأكثر جدلا في تاريخ كرة القدم المعاصر، فبعد أن كان اللاعب على بعد ساعات من الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني، غيّر وجهته في اللحظات الأخيرة ليختار باريس.نستعرض في هذه الحلقة القصة الكاملة لصفقة مبابي وتداعيات القرار على الفريقين.

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