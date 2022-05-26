الجيش النيجري يعلن مقتل نحو 40 مسلحاً من «بوكو حرام»

2022/05/26 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيجر أنّ قواتها قتلت نهاية الأسبوع الجاري نحو 40 مسلحاً من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في جزر ببحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان: «ليل 24-25 أيار/مايو، حاول حوالي مئة من مسلحي «بوكو حرام» على متن أربعة مراكب كبيرة وزورق مسلّح شنّ هجوم قويّ ضدّ عناصرنا في جزر بحيرة تشاد».وأضافت أنّ «ردّ الفعل النشط من قبل هؤلاء أجبر المهاجمين على الفرار مع سقوط العديد من القتلى في صفوفهم».وأوضح البيان أنّ الجيش نفّذ على الإثر «عملية تمشيط» في المنطقة أفضت إلى «تحييد حوالي أربعين مقاتلاً» وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات و«معدّات عسكرية مختلفة».من جهة أخرى، أصيب سبعة جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم خلال تنفيذهم «مهمة استطلاعية حول بحيرة تشاد»، بحسب الوزارة التي لم تحدّد تاريخ الواقعة.وشنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار «القوة العسكرية المختلطة» ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا هجوماً منسّقاً جديداً في الدول الأربع في آذار/مارس بهدف «تدمير بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة».وفي أوائل أيار/مايو الجاري قتل حوالي 20 مسلحاً على أيدي وحدات تابعة للقوة العسكرية المختلطة.وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية وتنظيم «داعش» الإرهابي للاختباء فيها والانطلاق منها لشنّ هجماتهم.

أ ف ب

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