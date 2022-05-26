إيران: رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

2022/05/26 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني التوصل لاتفاق مع السعودية لعقد لقاءات ثنائية على أرض محايدة على مستوى دبلوماسي رفيع.

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