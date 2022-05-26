مجلس النواب يبدأ بالتصويت على مواد قانون حظر التطبيع

2022/05/26 | 15:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ مجلس النواب، الخميس، التصويت على على مواد مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وقال مصدر نيابي إن “مجلس النواب بدأ خلال جلسته التي عقدها، ظهر اليوم، بالتصويت على مواد مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”.

وكان مجلس النواب عقد في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته التاسعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 257 نائبا.

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