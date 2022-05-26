2022/05/26 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود شرط جديد في عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الذي وقعه منذ أيام.وكان الجناح الدولي قد مدد تعاقده مع نادي العاصمة بعد فترة طويلة ارتبط فيها اسمه بفريق ريال مدريد الإسباني.وبحسب ما أوردته صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن تضحيات الفريق الباريسي تخطت دفع الأموال الكثيرة […]

ظهرت المقالة بأمر من مبابي..



غوارديولا مدرباً لباريس سان جيرمان أولاً على ايرث نيوز.

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