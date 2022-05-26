2022/05/26 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي: مجلس النواب ماضٍ بدورته الحالية في إصدار التشريعات التي تحفظ أمن العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:11

واع/

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