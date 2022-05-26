مجلس النواب يُصوت بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/05/26 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " مجلس النواب صوت بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

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