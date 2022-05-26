الصدر يوجه رسالة إلى اعضاء البرلمان (فيديو)

2022/05/26 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، كلمة الى أعضاء ونواب البرلمان العراقي .

وقال الصدر في كلمته "الأخوات والأخوة النوّاب أحثّـكم وأنصحكم بالتصويت على (قانون تجريم التطبيع)، وكما ولا يفوتني أنْ أشكر كل مَنْ سعى مِن أجل ذلك لاسيما اللجنة القانونية، وتحالف إنقاذ وطن".

كما شكر "كلِّ مَنْ سيصوّت لصالح هذا القانون، ولرئيس مجلس النواب ونائبيه على جهودهم في ذلك".

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