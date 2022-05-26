'تحرش أم ماذا'؟.. تفاصيل 'مشاجرة مسلحة' قرب إحدى مدارس بغداد

2022/05/26 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، سبب المشاجرة المسلحة التي حصلت قرب إحدى مدارس بغداد، مفنداً المزاعم التي تحدثت عن حصول حالة تحرش.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "حارس مدرسة ثانوية، أقدم على إصابة مواطن بإطلاقات نارية بسبب ركنه العجلة أمام باب المدرسة".وأضاف، أن "أحد حراس ثانوية الفردوس للبنات الواقعة في منطقة العامرية، أقدم على افتعال شجار مع مواطن والذي كان متوقفاً مع عجلته نوع اوبترا زرقاء اللون أمام باب الثانوية كونه لديه خط لنقل البنات".

وتابع: "من خلال احتدام الكلام بين الطرفين قام الحارس باطلاق نار من سلاحه مما ادى الى اصابة المواطن باطلاقات في منطقة الكتف".واشار الى أن "المواطن تم نقله الى مستشفى الفرات وقام مركز شرطة العامرية بتبني الحادث".وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام، خبراً مفاده، أن شخصاً تحرش بطالبتين في بغداد، وأصيب بإطلاقات نارية من قبل حارس المدرسة.

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