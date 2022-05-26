بوتين يحذر : سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير

2022/05/26 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية من مصادرة الممتلكات الروسية في الخارج، وقال إن “سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير”.

وجاء تصريح الرئيس الروسي تعليقا على قيام الغرب بتجميد أصول للبنك المركزي الروسي تقدر بنحو 300 مليار دولار، وفقا لوزارة المالية الروسية.

وأشار بوتين، في كلمة خلال مشاركته عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي الأوراسي اليوم الخميس، إلى أن مثل هذه التصرفات تضر في المقام الأول بمن يقوم بهذه الأعمال.

وقال بوتين: “انتهاك القواعد والمعايير في مجال التمويل الدولي والتجارة لا يؤدي إلى أي شيء جيد.



وبكلمات بسيطة سرقة ممتلكات الآخرين لم تجلب الخير إلى أجد أبدا، وخاصة أولئك الذين يشاركون في هذا العمل غير اللائق”.

بوتين: العقوبات تضر بجميع الاقتصادات

وأشار بوتين إلى أن العقوبات تضر بالاقتصاد العالمي وليس فقط بالروسي، مشدد على أن من يحاول عزل روسيا يضر بنفسه أولا.

وقال الرئيس الروسي إن “بغض النظر عن مدى استقرار اقتصادات تلك البلدان التي تنتهج مثل هذه السياسة قصيرة النظر (فرض العقوبات على روسيا)، فإن الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي تظهر أن موقفنا صحيح ومبرر.



لم يكن هناك مثل هذا التضخم منذ 40 عاما في الاقتصادات المتقدمة، والبطالة آخذة في الارتفاع، وسلاسل (التوريد) تتفكك، والأزمات العالمية تتفاقم، والأمر ليس مزحة، إنها أشياء خطيرة تنعكس على نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية بأكمله”.

بوتين: لا يمكن “إقصاء” روسيا من الاقتصاد العالمي

كذلك شدد على أن الغرب لا يستطيع إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة، وأشار إلى أن روسيا تعتزم الحفاظ على موقعها في الاقتصاد العالمي، على الرغم من محاولات عزلها.

وقال: “ندرك المزايا التكنولوجية الهائلة في التقنيات العالية في الاقتصادات المتقدمة، لن نقطع أنفسنا عن ذلك، إنهم (الغرب) يريدون الضغط علينا قليلا، لكن في العالم الحديث هذا ببساطة غير واقعي، ببساطة مستحيل.



إذا لم نفصل أنفسنا بنوع من الجدار، فلن يتمكن أحد من فصل دولة مثل روسيا”.

وعن انسحاب بعض الشركات الغربية من السوق الروسية، أفاد الرئيس الروسي بأن انسحاب شركات من روسيا هو جيد، إذ ستحل مكانها شركات محلية (روسية).

بوتين: حصة التجارة بالعملات الوطنية في الاتحاد الأوراسي بلغت 75%

أشار الرئيس الروسي إلى نمو حصة التجارة بالعملات الوطنية بين دول الاتحاد الأوراسي، وقال إن “ثلاثة أرباع التسويات في التجارة المتبادلة بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتم بالعملات الوطنية”.

وأضاف بوتين أن “التسويات بالعملات الوطنية في التجارة بين دول الاتحاد الأوراسي (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان) آخذة في التوسع، وهو أمر مهم للغاي”.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

بوتين: من يحاول عزل روسيا يضر بنفسه أولا

بوتين: العقوبات تضر بالجميع، حيث أن الاقتصادات المتقدمة لم تشهد معدلات التضخم الحالية في 40 عاما

بوتين: لا يستطيع الغرب إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة

بوتين: روسيا تزداد قوة في ظل العقوبات

بوتين محذرا من مصادرة أصول روسية: سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدي أبدا إلى الخير

بوتين: دعم المشاريع الاستثمارية أولوية بالنسبة للحكومة الروسية

بوتين: روسيا لن تعزل نفسها ولا يمكن لأحد عزلنا عن التجارة العالمية

بوتين: انسحاب بعض الشركات الأجنبية من روسيا هو جيد، حيث ستحل مكانها شركات أخرى

بوتين: روسيا تبقى اكبر مصدر للقمح

المصدر: RT + نوفوستي + تاس

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