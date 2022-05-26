كيف تحافظ على سلامة جرحك بعد الخياطة الجراحية؟

2022/05/26 | 15:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر الكثير من الأشخاص بالارتباك بعد إجراء خياطة جراحية في المستشفى، حيث يتساءل العديد منهم حول كيفية الحفاظ على سلامة الجرح.وبذلك، نشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بعض الخطوات التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

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