2022/05/26 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الشعب العراقي الى الاحتفال بالشوارع بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ظهرت المقالة بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع..



الصدر يدعو الشعب العراقي للاحتفال في الشوارع أولاً على ايرث نيوز.

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