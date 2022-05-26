الفندق العائم في دبي.. يحتفي باليوبيل البلاتيني لإليزابيث الثانية

2022/05/26 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت سفينة الرحلات العالمية الأسطورية «الملكة إليزابيث الثانية» (QE2) عن مجموعة متعددة من الاحتفالات والأنشطة الخاصة، احتفاء وتكريماً للملكة إليزابيث الثانية بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش.وسوف تستمر الاحتفالات على مدار خمسة أيام اعتباراً من الأربعاء 1 يونيو/ حزيران إلى الأحد 5 من الشهر نفسه على متن السفينة، وسوف تكون فرصة للزوار والسياح للانضمام إلى احتفالات غير مسبوقة يتردد صداها حول العالم.وقال فيرغال بورسيل، مدير عام سفينة الملكة إليزابيث الثانية: «نحن فخورون بتكريم العهد المجيد لحكم ملكة بريطانيا التي تجلس على العرش منذ 70 عاماً وذلك من خلال سلسلة من الاحتفالات تم تنظيمها على شرف الملكة.



نحن نتطلع للترحيب بضيوفنا للاستمتاع بتجارب فريدة احتفاء بأطول الحكام البريطانيين جلوساً على العرش والتي وصلت الآن إلى يوبيلها البلاتيني.أضاف بورسيل: الماضي الرائع لسفينة «الملكة إليزابيث الثانية» حافل بالذكريات الرائعة لزيارة صاحبة الجلالة للسفينة، وتسعدنا مشاركة هذه القصص مع ضيوفنا».وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد افتتحت السفينة التي تحمل اسمها في 20 سبتمبر/ أيلول عام 1967.



وقد جابت السفينة العالم 25 مرة كاملة وعبرت المحيط الأطلنطي 812 مرة خلال سنوات تشغيلها.وتشمل الفعاليات أسبوع شاي البلاتيني، وليلة مسابقة اليوبيل البلاتيني، وعشاء اليوبيل البلاتيني، وعروض منوعات اليوبيل البلاتيني

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