“ايرث نيوز” تنشر قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/05/26 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنشر وكالة “ايرث نيوز” قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي صوت عليه مجلس مجلس النواب بالاجماع.

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