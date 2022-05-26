2022/05/26 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير السابق لوكالة المخابرات البريطانية، ريتشارد ديرلو، إن روسيا اخترقت بريده الإلكتروني، ونشرت رسائله على الإنترنت متهمة إياه بالتآمر في ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير وكالة المخابرات البريطانية السابق يتهم موسكو باختراق بريده الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير وكالة المخابرات البريطانية السابق يتهم موسكو باختراق بريده الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).