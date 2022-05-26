الى الرئيس الاميركي بايدن

2022/05/26 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد الحاج ..يا بايدن ليس بحصر السلاح وحده يقضى على العنف في بلادك بل بالفضيلة والعفة ونبذ العنصرية والأفكار الهدامة ومكافحة المخدرات والخمور كذلك !! لاشك ان الجريمة المروعة التي أقدم عليها مراهق اميركي بإطلاق الرصاص على عشرات التلاميذ في مدرسته الابتدائية السابقة – روب – بولاية تكساس قبيل بداية العطلة الصيفية […]

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