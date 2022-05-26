الأمم المتحدة تدعو لتمديد الهدنة الحالية في اليمن

2022/05/26 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، طرفي النزاع في اليمن، إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل.وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ في بيان: “لقد لمسنا الآثار الايجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية”.وأكد غروندبرغ: “على الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر […]

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