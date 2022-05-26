كهرباء المنطقة الوسطى: الغاز المستورد يولد أكثر من 6 آلاف ميغاواط في محطاتنا

2022/05/26 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

حددت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، اليوم الخميس، أنواع الوقود المغذي لمحطاتها، فيما أشارت الى أن الغاز المستورد يولد أكثر من 6 آلاف ميغاواط في هذه المحطات.

وقال مدير عام الشركة علي احمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وحداتنا تعمل على مختلف أنواع الوقود الغازي والوقود السائل الذي توفره وزارة النفط في الوقت الحالي".

وأضاف، أن" الوقود الخام والغاز يأتي عن طريقين، الأول الغاز الوطني وكمياته قليلة والتي تغذي محطات محددة جنوبي بغداد الثانية والتاجي والرشيد".

وتابع "أما الوقود الغازي المستورد فيغذي محطات رئيسة مثل المنصورية 600 ميغاواط والصدر 550 ميغاواط، إضافة الى محطة بسماية التي هي 4500 ميغاواط بحدود 5500 ميغاواط مجهزة بالغاز الطبيعي"، موضحاً، أن "المحطات المتبقية بحدود 4500 ـ 5000 ميغاواط تجهز من خلال الوقود الخام، إضافة الى الغاز الوطني المتوفر".

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