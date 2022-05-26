2022/05/26 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالة (بغداد اليوم) نص قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي صوت عليه البرلمان خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، والمخصص للتصويت عليه.

https://drive.google.com/file/d/1TG0AAmLDffNv3gRUugu6ymL0XJE4aHiz/view

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