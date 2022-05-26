هبوط حاد في أرباح (علي بابا)

2022/05/26 | 16:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مجموعة "علي بابا" العملاقة الصينية للتجارة، عبر الإنترنت اليوم الخميس، أن أرباحها تراجعت بنسبة 59% في العام المالي الأخير.

وانضمت مجموعة "علي بابا" بذلك إلى شركات تكنولوجيا عدة أعلنت نتائج ضعيفة بعد قيود كوفيد والحملة الأمنية في الصين التي طالت القطاع.

وأشارت المجموعة التي تتخذ من هانغتشو مقرا، إلى "تحديات كلية أثرت على سلاسل التوريد وثقة المستهلكين" فيما أعلنت خسارة مقدارها 16.2 مليار يوان (2.56 مليار دولار) للربع الممتد من يناير إلى مارس الماضي.

ويعد هذا التراجع رابع انخفاض فصلي على التوالي، وحذرت المجموعة من أنها لن تقدم إرشادات مستقبلية نظرا إلى المخاطر المرتبطة بكوفيد.

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