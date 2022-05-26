بيان من حزب الدعوة بعد تشريع قانون “تجريم التطبيع”

2022/05/26 | 16:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الدعوة الاسلامية يشكر مجلس النواب العراقي لتشريعه قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بسم الله الرحمن الرحيم (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا) الاسراء- 7 يعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره العالي لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه الشجعان وكتله الوطنية الغيورة على […]

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