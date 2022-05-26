مجلس النواب العراقى يوافق على مقترح قانون

2022/05/26 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب العراقي، اليوم

الخميس، على مقترح بمشروع قانون يجرم

التطبيع مع إسرائيل.





وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،

في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية

(واع)، إن "مجلس النواب وافق خلال ج

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