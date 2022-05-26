اعتقال زعيم داعش الجديد المدعو “أبو حسن القريشي” في تركيا

2022/05/26 | 16:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر تركي، اليوم الخميس، باعتقال القوات الأمنية التركية للزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي أبو الحسن القرشي.وقال المصدر إن “السلطات التركية اعتقلت قبل أيام المدعو أبو الحسن القرشي، خلال عملية أمنية خاصة نفذها الأمن التركي في مدينة إسطنبول”.وذكر أن “الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن تفاصيل هذه العملية، مساء اليوم، عقب […]

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