لجماهير كأس العالم في قطر.. 160 رحلة جوية يوميا بين دول الخليج من وإلى الدوحة

2022/05/26 | 16:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركات النقل الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا لتشغيل 160 رحلة يومية لنقل الجماهير الراغبة بحضور كأس العالم 2022، إلى قطر من مدن عربية خلال أيام المونديال وفقا لبيان صادر الخميس

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