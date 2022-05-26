حزب الله للبنانيين.. جبران أو الفراغ

2022/05/26 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إذاً لا بديل يلوح سوى الفراغ، وأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، سيملأ هذا الفراغ بخطبه وبالمهام المستجدة في "جمهورية المقاومة"

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