2022/05/26 | 16:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: الحكومة تعمل على توفير البيئة المناسبة للأطفال الذين عانوا من ظلم داعش » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:39

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