اجتماع الأحزاب الكردية مع بلاسخارت في كردستان

2022/05/26 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، باجتماع الأحزاب الكردية مع بلاسخارت في كردستان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه تم "بدء اجتماع الأحزاب الكردية في إقليم كردستان بحضور كل من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني، ووفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وعمر سيد علي المنسق العام لحركة التغيير، وصلاح الدين بابكر ممثلا عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، وعلي بابير رئيس وفد العدل الكردستانية، وبدرية ابراهيم رئيس وفد حركة الجيل الجديد".

وأضاف أن "الاجتماع يهدف لمناقشة الأوضاع في إقليم كردستان والمشاكل داخل البيت الكردي، إضافة الى ملف الانتخابات في الإقليم".

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