داعش يتبنى

2022/05/26 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تبنى تنظيم داعش الارهابي، اليوم الخميس، مجزرة الاصلاح في ديالى.

وأفصح التنظيم من خلال مواقع مقربة على منصات التواصل الاجتماعي عن تبني ارتكابه مجزرة قرية الاصلاح في ناحية جلولاء اقصى شمال شرق ديالى مع صوره تبين مراحل الهجوم على 3 منازل باستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والرمانات اليدوية.

يذكر ان مجزرة الاصلاح اسفرت عن استشهاد واصابة 14 مدني بينهم اسرة كاملة اب وثلاثة من ابنائه احدهم طالب دراسات عليا.

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