2022/05/26 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الموافقة الجهات المختصة على

اكساء ثماني شوارع فرعية في محافظة

كربلاء المقدسة سيتم احالتها خلال

الاسابيع المقبلة الى التنفيذ وهي

شوارع رابطة بين منطقتي حي العامل وحي

الغدير.





واعلن النائب الثاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالة مشروع اكساء 8 شوارع فرعية الى التنفيذ بين منطقتي حي العامل وحي الغدير في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احالة مشروع اكساء 8 شوارع فرعية الى التنفيذ بين منطقتي حي العامل وحي الغدير في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).