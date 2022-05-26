هل بإمكاننا عدم إستقبال الزائر الأصفر؟

2022/05/26 | 16:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الدكتور زياد حازم إبراهيم تعرض العراق خلال شهري نيسان وأيار من العام الحالي 2022 الى تسع موجات شديدة من العواصف الترابية التي اجتاحت جميع محافظاته وأدت الى إصابة حوالي ألفي مواطن بحالة إختناق وتحسس في كل موجة ، فإلى جانب المضاعفات الصحية المحتملة لتلك العواصف الرملية وخاصة على مرضى الربو والحساسية وكذلك بعض […]

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