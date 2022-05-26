باسم خشان يوضح حقيقة عدم تصويته على “تجريم التطبيع”

2022/05/26 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم أدع إنني مركز الكون، ولا مركز البرلمان، ولا أرى ذلك، لكن، على ما يبدو، بعض أعضاء المجلس يرون ذلك، وهذا خطأ مغفور من جهتي لأنه يقع في “خانة الإطراء، ويسرني أن يوجه زملائي كاميراتهم لمتابعة يدي وأصابعي في جلسة ليس لأحد على أحد فضل فيها، فقد تم التصويت فيها بإجماع النواب على تجريم التطبيع.[…]

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