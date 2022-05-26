ماكرون لأردوغان: يجب احترام قراري فنلندا والسويد.. والرئيس التركي: تحتضنان منظمات إرهابية

2022/05/26 | 17:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، موضوع انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في اتصال هاتفي الخميس

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