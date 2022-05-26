السعودية.. اعتقال 7 أشخاص بعد حادثة المركبة الأمنية

2022/05/26 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة السعودية في منطقة الرياض القبض على مجموعة وافدين بعد أن قاموا بإجراء تعديلات على مركبة لتبدو كسيارة شرطة ووثقوا ذلك بالفيديو.

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