إنشيلوتي في مواجهة كلوب.. معركة تكتيكية بخطط معروفة

2022/05/26 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

لا يوجد هامش كبير للمفاجأة من الناحية التكتيكية في المباراة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد اللذان يتواجهان مرة أخرى في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون التشكيلتين معروفتين لفريقين يتمسكان بخطة 4-3-3 كنظام أساسي.

ويقول المدرب الإيطالي، “أهم شيء بالنسبة لي هي سمات اللاعبين، لا يمكنك الضغط في المقدمة مع وجود لاعب سمين كرأس حربة”.

لكن وراء روح الدعابة التي يخفف بها من حدّة التوتر في محيطه وفي نفوس لاعبيه، هناك حقيقة خفية، وهي أن فكرة وجود نظام لا يمكن المساس به ليست فكرة صائبة في كرة القدم الحالية، حيث يجب أن تتكيف مع مميزات الخصم، ولكن قبل كل شيء مع تلك التي يتمتع بها فريقك.

وتراجع أنشيلوتي عن فكرة الدفع بلاعب وسط رابع في تشكيلته المعتادة بعد السقوط على أرض إسبانيول في بداية الموسم، كما تخلّى عن الدفاع المتأخر الذي اعتمده أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن النهائي حينما تعرض للهزيمة في مباراة لم تشهد تسديدة واحدة نحو المرمى من جانب الملكي.

وهكذا تأكد المدرب الإيطالي من أن خطة 4-3-3 ستكون ثابتة طوال الموسم، فهي الخيار الأنسب لسمات لاعبيه الأساسيين ولمكافأة تطور البرازيليين فينيسيوس ورودريجو على الأطراف.

ومع ذلك، ستكون التكلفة عدم الاعتماد على الميزة الرئيسة، من الناحية البدنية، للأوروجوائي فيدي فالفيردي وهي السرعة في الانطلاقات، وبرغم عدم التمكن من إيجاد استمرارية للبلجيكي إدين هازارد، فإن اللعب بعدم الراحة في الانطلاقات “ساعد” في إبقاء أنشيلوتي على فكرته باللعب بهذه الطريقة.

وبعيدا عن غرور بعض المدربين الآخرين، يهرب المدير الفني الإيطالي من الثناء ويفضل توزيعه على الزملاء، مثل يورجن كلوب، مدرب الفريق المنافس في نهائي التشامبيونز ليج.

وقال أنشيلوتي عن كلوب “لقد أضاف هو و(توماس) توخيل شيئا جديدا لكرة القدم.



لقد دفعت المدرسة الألمانية بإدخال مزيد من القوة والضغط في المباريات، واللعب بمنظومة دفاعية متقدمة جداً.

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