تصريح من الأمانة العامة بعد توجيه الكاظمي بشأن معاملات صحة الصدور

2022/05/26 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اعتماد التكنلوجيا الحديثة بإصدار قوائم صحة الصدور، فيما أشارت إلى أن هذا العمل يندرج في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية التي يتوسع تطبيقها بشكل مستمر.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة العليا للحكومة الالكترونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل اجتماعاتها ولقاءاتها الاسبوعية الدورية برئاسة الامين العام حميد الغزي لغرض تطوير برنامج الحكومة الإلكترونية والإعداد لبرامج تقنية حديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات".وأضاف بخصوص التوجيه الأخير، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه باعتماد التكنولوجيا الحديثة والاتمتة في إصدار صحة الصدور للوثائق بشكل تدريجي، وسكرتارية اللجنة العليا لإدارة الحكومة الالكترونية قامت بإبلاغ الوزارات بتهيئة اجهزة الحاسوب والمعدات الخاصة لاعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة بهذا العمل".وتابع أن "نظام الحكومة الإلكترونية أُطلق في وقت سابق بين دوائر التسجيل العقاري والضريبة ويعمل بين دائرة الطب العدلي والمحاكم بالنسبة لاصدار شهادات الوفيات الكترونيا، وتم الاطلاق التجريبي في جامعة بغداد للشهادات الجامعية وسينطق قريبا في ثلاث محافظات لدوائر كتاب العدول".وأشار إلى أن "البرنامج ذاته يعمل بشكل تجريبي بين دوائر الضريبة والنقابات، وبالمقابل فإن العمل مستمر لتطوير برنامج الحوكمة الالكترونية نحو التحول الرقمي الشامل".وبخصوص بوابة آور الإلكترونية أوضح مجيد أن "هناك ما يقارب 94 خدمة تقدمها بوابة اور عبر مركز البيانات الوطني الى المواطنين لانجاز معاملاتهم في مختلف المؤسسات الرسمية".

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