2022/05/26 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انصار التيار الصدري يلبون دعوة زعيمهم ويحتفلون بالتصويت على قانون تجريم التطبيع بساحة التحرير (فيديو +صور)

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