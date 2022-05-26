باسم خشان يرد على اتهامه بعدم التصويت على قانون تجريم التطبيع

2022/05/26 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رد النائب باسم خشان، اليوم الخميس، على اتهامه بعدم التصويت على قانون تجريم التطبيع.

وقال خشان في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لم أدع إنني مركز الكون، ولا مركز البرلمان، ولا أرى ذلك، لكن، على ما يبدو، بعض أعضاء المجلس يرون ذلك، وهذا خطأ مغفور من جهتي لأنه يقع في خانة الإطراء، ويسرني أن يوجه زملائي كاميراتهم لمتابعة يدي وأصابعي في جلسة ليس لأحد على أحد فضل فيها، فقد تم التصويت فيها بإجماع النواب على تجريم التطبيع".

وأوضح أنه "في هذه الجلسة امتنعت عن التصويت على مقترح اللجنة القانونية الغاء المادة (4) لأني كنت أفضل النص الأصلي الذي اقترحته الكتلة الصدرية، وأمتنعت عن التصويت على حذف المادة (5) التي توجه تهمة الخيانة العظمى الى رؤساء السلطات الاتحادية والاقاليم وآخرين اذا ارتكبوا جريمة التطبيع، ولم تقترح اللجنة القانونية نصا بديلا لها".

وتابع: "إستغرابي من تصويت الكتلة الصدرية على التصويت على حذف هذه المادة كان واضحا في الفيديو، ولا أعتقد إن لاستغرابي من قلب مضمون الفيديو رأسا على عقب جدوى على الإطلاق، لأن كل امرئ جار على ما تعودا، وهم تعودوا على تضليل الناس، وتعود الناس على السخرية من هذه العادة السيئة".

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